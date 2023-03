Polen geeft MiG-29’s aan Oekraïne

Polen wil op korte termijn enkele MiG-29’s leveren aan Oekraïne. Het zou in eerste instantie gaan om vier gevechtsklare toestellen. Mogelijk volgen later nog meer toestellen. Ook Slowakije overweegt enkele MiG’s aan Oekraïne te geven.

De MiG-29’s van de Poolse luchtmacht zouden binnen enkele jaren vervangen gaan worden door Zuid-Koreaanse KAI FA-50’s en Amerikaanse F-35’s. Sinds de oprichting in 1991 beschikt de Oekraïense luchtmacht over enkele tientallen MiG-29’s. Hierdoor is het eenvoudig om de Poolse toestellen in gebruik te nemen.

De Poolse president Andrzej Duda lichtte de levering toe tijdens een persconferentie met de Tsjechische president Pavel, die een bezoek bracht aan Warschau. “In eerste instantie, letterlijk binnen de komende dagen, dragen we – voor zover ik me herinner – vier vliegtuigen in volledig werkende staat over aan Oekraïne. De overige toestellen worden momenteel onderhouden en voorbereid en zullen waarschijnlijk geleidelijk worden overgedragen”, aldus Duda. Poolse MiG’s namen in 2018 deel aan de oefening Frisian Flag – waarschijnlijk voor het laatst © Leonard van den Broek

De Poolse luchtmacht beschikt nog over één squadron MiG-29’s, met vermoedelijk ongeveer twintig operationeel inzetbare toestellen. Of die allemaal aan Oekraïne worden overgedaan, is niet duidelijk. Eerdere voorwaarde van Polen was om er extra F-16’s voor in de plaats te krijgen. Het lijkt erop dat Polen deze eis nu heeft laten vallen. De Verenigde Staten hadden eerder bezwaren tegen het leveren van toestellen via Ramstein, een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland. Welke route de MiG’s voor Oekraïne nu zullen volgen is onbekend.

Oekraïne is al geruime tijd aan het lobbyen voor gevechtsvliegtuigen. In maart 2022, enkele weken na de Russische inval, waren er al geruchten dat Poolse MiG’s naar Oekraïne zouden gaan. Bij de Amerikaanse overheid drong de Oekraïense president Zelensky erop aan om F-16’s te leveren, iets wat eerder dit jaar door president Biden is geweigerd. Ook Duitsland liet zich negatief uit over het leveren van straaljagers aan Oekraïne.

Bij bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk en aan EU-leiders in Brussel benadrukte Zelensky het belang van de levering van gevechtsvliegtuigen. Ook Nederland is gevraagd F-16’s die kant op te sturen. Volgens Kasja Ollongren, minister van Defensie, is het verzoek begrijpelijk, maar ook ‘heel complex’. ‘We moeten de beschikbaarheid van F-16’s met de Amerikanen en andere bondgenoten bespreken. En we moeten serieus kijken naar de gevolgen, het kan niet zomaar van de ene op de andere dag. Daar moeten we eerlijk in zijn’, zei zij bij Nieuwsuur en de NOS. Eind januari gaf premier Mark Rutte aan dat Nederland het leveren van F-16’s niet als taboe beschouwt.