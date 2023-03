Zo haalde Rusland een Amerikaanse drone neer | Video

De Amerikaanse overheid heeft beelden vrijgegeven van hoe een Russische SU-27 een Amerikaanse drone, van het type MQ-9 ‘Reaper’, eerder deze week heeft doen neerstorten.

Op de beelden is te zien hoe de Russische straaljager meermaals brandstof dumpt op de drone, waardoor de camera tijdelijk uitvalt. Na enkele keren over de Reaper te zijn gevlogen raakte de SU-27 uiteindelijk de propeller van het onbemande vliegtuig, waardoor dit neerstortte.

‘De MQ-9-drone voerde een normale verkenningsvlucht uit in het internationale luchtruim toen die werd onderschept door twee Russische vliegtuigen. De onderschepping resulteerde in de crash en het verlies van de drone’, aldus de Amerikaanse luchtmachtgeneraal James B. Hecker. Volgens hem had de roekeloze actie er bijna voor gezorgd dat ook de Su-27 crashte.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zat het incident anders in elkaar. ‘De drone vloog met uitgeschakelde transponders en overtrad daarmee de regels van het tijdelijke luchtruimregime dat was ingesteld wegens de “speciale militaire operatie”’. Volgens het ministerie ligt de schuld bij de VS, omdat de drone scherpe manoeuvres maakte en daardoor in contact kwam met de Su-27.