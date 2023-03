Arabische top: vraag niet óf, maar hoe luchtvaart moet groeien

In de toeristische bestemming Ras Al Khaimah, gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten, vond deze week de tiende editie van de Arab Aviation Summit plaats. Tijdens de luchtvaarttop kwamen tal van onderwerpen aan bod, maar centraal stond de vraag hoe toerisme en de luchtvaart duurzaam kunnen groeien.

In een enthousiaste en inspirerende openingsspeech vroeg sjeika Mozah bint Marwan Al Maktoum aandacht voor de belangrijke rol van vrouwen in de luchtvaart. ‘We horen niet genoeg over vrouwelijke piloten. Maar vrouwelijke piloten zijn er al sinds het begin van de luchtvaart bij’, aldus de sjeika. ‘We moeten de verhalen vertellen van de vrouwen die hebben bijgedragen aan de geschiedenis van de luchtvaart. Waarom? Omdat vertegenwoordiging belangrijk is. Alleen als we die verhalen horen weten we dat gelijke kansen bestaan. Het is geen lege pagina. We zetten het verhaal voort dat al lang geleden begonnen is.’ Zelf begon de pilote al op 12-jarige leeftijd met vlieglessen in een Robinson 22-helikopter. In 2015 was ze de eerste vrouwelijke piloot in de koninklijke familie van Dubai die voor Emirates ging vliegen, en sinds 2019 vliegt ze als First Lieutenant Pilot voor de luchtvaartafdeling van de politie.

Sjeika Mozah bint Marwan Al Maktoum © Up in the Sky

Het dagprogramma van de luchtvaartconferentie bestond uit panels met sprekers uit verschillende takken van de industrie. Onder meer Air Arabia-CEO Adel Al Ali, ZeroAvia-CEO Val Miftakhov en Mikail Hourari, directeur van de Afrikaanse en Midden-Oosterse tak van Airbus, kwamen langs. In de gesprekken speelde het thema duurzaamheid een belangrijke rol. ‘De afgelopen drie jaar zaten vol uitdagingen voor de luchtvaartsector. Ondanks alle uitdagingen stoppen mensen niet met reizen. We moeten er dus mee zien te leren leven’, aldus Al Ali. Volgens de Air Arabia-topman is het niet de vraag óf de reissector zal groeien, maar vooral hoe die groei op een duurzame manier kan plaatsvinden. Daarin werd hij ondersteund door andere sprekers, waaronder Aradhana Khowala van projectontwikkelaar Red Sea Global. ‘Vliegen is niet het probleem. De uitstoot is het probleem’, benadrukte ze.

Bij het in de praktijk brengen van oplossingen voor de duurzaamheidskwestie moet industriebreed gekeken worden. In de eerste plaats speelt Sustainable Aviation Fuel (SAF) een belangrijke rol, zowel voor de korte als de lange termijn. De komende jaren is het bijmengen van SAF een relatief effectieve methode om de impact van de luchtvaart op het klimaat te verkleinen op een manier die aansluit op de bestaande technologie. Ten aanzien van vluchten over kortere afstanden verwachten veel sprekers dat er de komende jaren vooruitgang geboekt zal worden op het gebied van elektrische en/of waterstofaandrijflijnen of een combinatie van beide. Voor langeafstandsvluchten zijn de verwachtingen van dergelijke innovaties echter beduidend minder rooskleurig. SAF zal voor dergelijke vluchten waarschijnlijk nog decennialang de enige manier van uitstootvermindering vormen. Naast technologische innovaties werd op de top ook het belang van andere manieren van het vergroten van efficiëntie benadrukt, zoals het optimaliseren van Air Traffic Management (ATM) en daarmee vluchtroutes.