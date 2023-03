Koffie leidt tot schorsing 737-piloten

Twee 737-piloten van SpiceJet zijn geschorst omdat zij koffie dronken in de cockpit zonder zich aan de specifieke regels te houden.

Het voorval deed zich voor op 8 maart tijdens een vlucht vanuit Delhi op weg naar Guwahati, een stad in het oosten van India. Een kleine week later kwam het gebeuren aan het licht. Op een foto die op sociale media circuleerde, was te zien hoe een kop koffie zonder deksel nabij de throttles stond. Daarnaast presenteerden de 737-piloten een typische lekkernij van het hindoefeest Holi. Op die dag vindt de viering plaats van een lente- en nieuwjaarsfeest, evenals het feest van de overwinning van het goede op het kwade. Onschuldige foto, lijkt het, maar het tegendeel bleek waar. ⁦@CaptShaktiLumba⁩ ⁦@AwakenIndia⁩ ⁦@leofsaldanha⁩ ⁦@NarendranKs⁩ ⁦@OMRcat⁩ ⁦@jagritichandra⁩ ⁦@nambath⁩ ⁦@JM_Scindia⁩ Samosa and tea at 37000ft, cruising at 0.79M!Even horoscope cant save you if there is an emergency😡 pic.twitter.com/6UfhnDfzOk— Mohan Ranganathan (@Mohan_Rngnathan) March 14, 2023

Luchtvaartautoriteit neemt voorval serieus

Op 14 maart kwam er een reactie van de Directorate General of Civil Aviation (DGCA), de Indiase luchtvaartautoriteit, op het ‘koffie-incident’. Zij riep SpiceJet op actie te ondernemen en de twee betrokken ‘roekeloze piloten’ te identificeren. De luchtvaartmaatschappij reageerde door het duo van de 737 voorlopig te schorsen. Of meer actie nog is, is nog niet bekend. Nader onderzoek volgt. ‘Het is niet duidelijk uit het bericht wanneer de foto is genomen, of die recent of oud is, wat voor een vlucht het was en of het zelfs wel om de bemanning en het desbetreffende vliegtuig gaat. We proberen deze details te achterhalen’, verklaart SpiceJet tegenover The Hindu. Indien piloten zich niet aan de regels houden omtrent eten en drinken in de cockpit, kunnen hun zware straffen te wachten staan.

Mogelijke gevolgen

Dit gedrag had volgens de DGCA, die al eerder haar zorgen uitte over kennis van 737 MAX-piloten van SpiceJet, de vliegveiligheid in gevaar kunnen brengen. Zoals op de afbeelding te zien is, stond het kopje koffie wankel en zou bij onverwachte turbulentie gemorst kunnen worden op de apparatuur met alle gevolgen van dien. Belangrijke elektronica zou beschadigd kunnen raken en uitvallen. Als koffie op schakelaars terechtkomt, kan mogelijk kortsluiting ontstaan met een noodsituatie tot gevolg.