TUI-passagiers gevraagd te klappen voor piloot

Passagiers van een TUI-vlucht stonden tijdens een ongeplande landing doodsangsten uit. De luchtvaartmaatschappij biedt hun nu consulten aan.

Dit doet TUI naar aanleiding een vlucht van 9 maart vanuit Tenerife (Canarische eilanden) naar Manchester. Vlucht TOM2477 steeg 15:30 uur lokale tijd op. Het toestel zette de route richting haar eindbestemming voort, maar die eenmaal naderend leek landen geen optie. Een ‘piloot in opleiding’ zou naar verluidt aan de knoppen van de Boeing 737 hebben gezeten en als gevolg van extreme weersomstandigheden, veroorzaakt door storm Larissa, niet in staat zijn geweest op Manchester Airport te landen.

737 van TUI maakt doorstart op Manchester en wijkt uit naar East Midlands © Flightradar24.com

Passagiers in shock

Gedurende de nadering zouden passagiers hebben ‘geschreeuwd en ‘gehuild’. Wegens ‘vreselijke’ turbulentie werd de 737 heen en weer geslingerd. ‘Mensen raakten in paniek, baby’s schreeuwden, vrouwen huilden’, aldus Gareth Salter, een van de gedupeerde reizigers, tegen Manchester Evening News. ‘Eerlijk gezegd was ik zelf aan het bidden. Ik dacht dat ik mijn familie niet meer zou zien. We waren op de hoogte dat het slecht weer (tijdens aankomst op Manchester, red.) zou worden, maar zodra we arriveerden, voelde het gewoon niet goed. Er was zijwind en we werden heen en weer geslingerd door de turbulentie.’ TUI zegt dat consulten aangeboden worden om reizigers te verzekeren dat dit soort incident zeldzaam zijn.

Aan lot overgelaten

De piloot in opleiding maakte een doorstart op de luchthaven van Manchester en week vervolgens uit naar East Midlands. ‘Ik wist dat we niet in Manchester waren zodra we landden. Toen kregen we via de intercom te horen dat we op East Midlands waren en dat een piloot in opleiding het vliegtuig had geland. Ze vroegen ons voor hem te klappen, omdat hij een veilige landing had gemaakt. De mensen klapten, omdat ze nog steeds in shock waren’, vervolgt Salter. Volgens hem werden de TUI-passagiers na de landing aan hun lot overgelaten en moesten ze zelfs de weg naar huis zelf regelen.

TUI ontkent deze beschuldiging. Volgens de airline zijn er wel degelijk transfers geregeld naar Manchester Airport. Ook zouden er, zo nodig, accommodaties zijn geregeld en werd er continu gezorgd voor updates. De luchtvaartmaatschappij biedt haar excuus aan voor het ondervonden ongemak en bedankt de reizigers tevens voor hun geduld en begrip.