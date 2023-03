Tweede Europese land stuurt straaljagers naar Oekraïne

Slowakije gaat, net als Polen, MiG-29’s aan Oekraïne leveren. Dit maakte de Slowaakse minister-president Eduard Heger vrijdag bekend.

Heger zegde toe om dertien toestellen te gaan leveren aan Oekraïne. Vorig jaar stelde de Slowaakse luchtmacht haar laatste elf MiG-29’s buiten dienst, waarvan twee MiG-29UBS-tweezitters. Het is niet bekend hoeveel hiervan nog operationeel inzetbaar zijn. In totaal heeft Slowakije 24 MiG-29’s in gebruik gehad, waarvan er mogelijk dertien in opslag staan. Naast enkele vliegwaardige toestellen, zullen dus mogelijk een aantal MiG’s geleverd worden als onderdelenbron. I call @ZelenskyyUa about 🇸🇰 gov. decision to send 13 MiGs. We support brave people of #Ukraine who fight against #RussianAggression. They need tools to defend their homeland – without that there will be neither #peace nor #justice. I’ve accepted his invitation to visit 🇺🇦 soon. pic.twitter.com/ftsdBeYEmY— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023

Volgens Reuters krijgt Slowakije financiële compensatie van de Europese Unie. Van de Verenigde Staten ontvangt Slowakije militair materieel ter waarde van 700 miljoen Amerikaanse dollar. In 2018 bestelde Slowakije veertien F-16’s, ter vervanging van de MiG’s. De eerste daarvan zal waarschijnlijk volgend jaar geleverd worden. Voor de luchtverdediging kan Slowakije nu terugvallen op buurlanden Polen en Tsjechië. Ook hebben verschillende NAVO-partners tijdelijk luchtdoelsystemen gestationeerd in Slowakije. Nederlandse militairen ondersteunen Duitse Patriot-eenheden in Slowakije.

Oekraïne lobbyt al langer voor de levering van gevechtsvliegtuigen. In maart 2022, enkele weken na de Russische inval, waren er al geruchten dat Poolse MiG-29’s naar Oekraïne zouden gaan. Bij de Amerikaanse overheid drong de Oekraïense president Zelensky erop aan F-16’s te leveren, iets dat tot nu toe door president Biden is geweigerd. Ook Duitsland liet zich negatief uit over het leveren van Duitse Tornado-straaljagers aan Oekraïne.