Dreun voor Russische luchtvaart door Turkije

Het Turkse ministerie van Douane en Handel verbiedt het bijtanken van Russische vliegtuigen die uit meer dan 25 procent Amerikaanse onderdelen bestaan.

Het Bureau van Industrie en Security van de Verenigde Staten eiste volgens Airporthaber dat Turkije deze sanctie zou aan Rusland opleggen. Amerika was het er namelijk niet mee eens dat de Turken Russische vliegtuigen nog steeds verwelkomden op onder andere luchthavens in Istanbul en Antalya. Turkije, dat eerder gedurende de oorlog optrad als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne, geeft gehoor aan de oproep van de Amerikanen. Het zal voor Russische luchtvaartmaatschappijen Aeroflot, Utair, Rossiya, S7 Airlines, Fly Pegas, Azur Air en Yama en Belavia uit Wit-Rusland een lastige opgave worden nog veel vluchten naar Turkije te kunnen uitvoeren. De sanctie geldt nu ook voor Mahan Air uit Iran.

De sancties treffen zowel charter-, als privé- als vrachtvliegtuigen. Aeroflot vliegt met vijftien Boeing 737-800’s die niet getankt mogen worden, terwijl Utair dit met vier stuks doet. Bij Rossiya gaat het om twee 737’s, bij Utair om vier en bij S7 Airlines om vijf. Van Pegas Fly mag een 777-200 niet meer worden voorzien van brandstof, terwijl het bij Azur Air om een 767-300 gaat. Een 747 van Mahan Air is eveneens de dupe. Yamal is de enige luchtvaartmaatschappij waar twee Airbus A321’s worden getroffen.

Flinke tegenslag

Door (westerse) sancties als vergelding op de oorlog in Oekraïne zijn Russische luchtvaartmaatschappijen in veel luchtruimen en op veel luchthavens niet meer welkom. Op vliegvelden in Turkije mochten zij nog wel vliegen. Het aantal vluchten van Rusland naar Turkije is sinds het begin van de oorlog meer dan verdrievoudigd. Zo breidde bijvoorbeeld Aeroflot haar vluchten vanuit Moskou naar Antalya fors uit. Echter, door de sancties zouden dergelijke mogelijkheden weleens op losse schroeven kunnen komen te staan. Voor zowel Turkije als Rusland was vluchtuitvoering tussen beide landen van grote economische waarde. Volgens sommige bronnen is het streven dan ook dat er een snelle oplossing komt voor de sancties.