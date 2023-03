Extra partij meldt zich in rechtszaak krimp Schiphol

Verschillende luchtvaartmaatschappijen spanden een rechtszaak aan tegen de overheid wegens de krimp van Schiphol. Bewonersgroepen willen zich hier nu in mengen.

Begin maart kwam het nieuws naar buiten dat KLM, Transavia, easyJet, Corendon, Delta Air Lines en TUI de overheid voor de rechter slepen. Volgens deze partijen is de krimp van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar onacceptabel en onterecht. De overheid weegt volgens hen geen alternatieve oplossingen mee, zoals vlootvernieuwing. Met name KLM-topvrouw Marjan Rintel pleitte daarvoor aangezien de nieuwe zuinigere toestellen van Airbus eind 2023 de huidige Boeing 737-vloot gaan vervangen. De luchtvaartmaatschappij vulde aan dat de krimp ‘onnodig en schadelijk’ is en ‘in strijd met nationale, Europese en internationale regelgeving’. Zelfs luchtvaartvereniging IATA spande in samenwerking met de maatschappijen een kortgeding aan.

Steun voor overheid

Reden voor de krimp is dat Schiphol momenteel voor te veel geluidsoverlast en CO2-uitstoot zou zorgen, iets waar een aantal bewoners in de omgeving van het grootste vliegveld van Nederland zich in kan vinden. Verschillende inwoners dienden al regelmatig klachten in. Het aantal klagers nam van 7.645 in 2021 toe tot 10.520 vorig jaar. De bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) wil zich volgens NH Nieuws dan ook volgende week achter de overheid scharen om de krimp door te zetten. Zij pleiten echter voor nóg meer krimp, een afname van het aantal nachtvluchten, en het voldoen aan de geluidsnormen van de World Health Organization (WHO). Annette Pietersen, omwonende in de buurt van Schiphol en D66-raadslid, liet vorig jaar weten zelf de ‘herrie’ te meten in de hoop dat haar data leiden tot reducering van het aantal vluchten op Schiphol.