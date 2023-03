Rusland koopt grote hoeveelheid Airbussen en Boeings

De Russische overheid heeft 300 miljard roebels, grofweg 3,6 miljard euro, beschikbaar gesteld om Airbussen en Boeings aan te schaffen. Voor de aanschaf van de toestellen wordt gebruikgemaakt van een uitzondering in de sancties tegen Rusland.

Alhoewel bedrijven uit Rusland geen vliegtuigen kunnen kopen in het westen, is het nog wel toegestaan om geleasede vliegtuigen, die zich al in het land bevinden, over te kopen. Wanneer alle termijnbetalingen van het toestel zijn voldaan is het voor Russische maatschappijen mogelijk het vliegtuig over te nemen.

Nadat eerder al ophef ontstond over deze uitzondering wordt momenteel door de EU bekeken of er een aanpassing nodig is. Leasemaatschappijen lobbyen echter voor het behoud van de uitzondering, aangezien zij anders geen geld terugzien voor hun vliegtuigen.

Omdat het voor Russische maatschappijen erg lastig is om aan vliegtuigen te komen, wil Rusland weer gaan inzetten op eigen gebouwde toestellen. In de toekomst zullen er meer vliegtuigen zoals de Irkut MC-21 in het land rondvliegen. Daarnaast wil vliegtuigfabrikant UAC dit jaar de eerste Tupolev 214’s van de band laten rollen ter vervanging van de Boeing en Airbus-toestellen. Op korte termijn zijn de Russische vliegtuigbouwers echter niet in staat om aan de binnenlandse vraag te voldoen.