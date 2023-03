Boeing levert nieuwe Apaches

Boeing Defense & Space Industries gaat 184 nieuwe AH-64E Apaches produceren voor het Amerikaanse leger en de export. Buiten de VS zullen Egypte en Australië de gevechtshelikopters afnemen.

In deze tumultueuze tijden stapelen de bestellingen bij defensiebedrijven zich op. Zo ook bij Boeing dat bijna 200 Apaches gaat leveren. Met de deal zou een bedrag van zo’n 2,1 miljard dollar gemoeid zijn. Het Pentagon zal 115 gereviseerde toestellen afnemen en nog een optie krijgen op 15 extra Apaches. Door te kiezen voor gereviseerde exemplaren zal de oplevering sneller kunnen geschieden en wordt er geld bespaard. De overige 54 helikopters worden aangekocht door Australië en Egypte. Voor de Australiërs is het de eerste keer dat ze de bekende gevechtshelikopters bestellen. Egypte deed dit voor het eerst al in 1995.

Gemoderniseerde Apaches Nederland

De Apaches van de Koninklijke Luchtmacht worden ook door Boeing gemoderniseerd. In 2019 werden de papieren getekend voor de modernisering van 28 Apaches. De eerste werd eind vorig jaar geleverd. Specifiek ging dit om een upgrade van het type RNLAF AH-64 D-model naar AH-64E v6. Dit gebeurde na een zogenaamde Foreign Military Sale-procedure. Gevoelige militaire hardware mag immers niet zomaar geëxporteerd worden, vandaar dat daarvoor politieke goedkeuring verleend moet worden. Het D-model Apache is sinds 1998 bij de Koninklijke Luchtmacht in gebruik.