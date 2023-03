Bommelding zorgt voor opschudding in Palermo

Een Boeing 737 MAX 8 van Ryanair kreeg afgelopen week te maken met een bommelding op de luchthaven van Palermo op Sicilië, Italië. Hoewel alle inzittenden geëvacueerd werden is later bevestigd dat het ging om een vals alarm.

Ryanair-vlucht FR7376 vertrok vanaf Milaan Malpensa Airport (MXP) om op 17 maart om 20:20 lokale tijd in Palermo. te landen De Boeing 737 MAX 8, registratie 9H-QCL, taxiede van baan 7 richting de gates. Nadat er berichten binnenkwamen over de vermeende bomdreiging werden alle 190 passagiers plus bemanningsleden geëvacueerd.

De luchthavenbrandweer, politie en de explosievenopruimingsdienst haastten zich snel naar het toestel. Na om en nabij de 45 minuten na de bommelding bleek er weinig aan de hand. Als gevolg van het incident was de luchthaven van Palermo wel enige tijd gesloten voor inkomende en vertrekkende vluchten. Hierdoor werden drie vluchten omgeleid naar andere luchthavens op het Siciliaanse eiland. Volgens Flightradar24.com werd vlucht AZ179 van ITA Airways, ook uit Milaan, in een wachtpatroon net ten noordwesten van de luchthaven geplaatst. Ook voor Vueling-vlucht VY6922 uit Florence en Ryanair-vlucht FR2020 vanuit Boedapest gold hetzelfde. De toestellen werden naar de luchthaven van Catania gestuurd.

Falcone e Borsellino

De bommelding op specifiek deze luchthaven doet Italianen wellicht weer terugdenken aan de gewelddadige geschiedenis van het eiland. Het incident deed zich namelijk voor op de luchthaven van Palermo die als naam Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” draagt. Giovanni Falcone en Paolo Borsellino waren twee Italiaanse rechters die voorop gingen in de strijd tegen de maffia in Italië in de jaren negentig. Samen hebben de twee voor 2665 jaar aan gevangenisstraffen opgelegd aan 360 criminelen. Dit moesten zij echter met de dood bekopen. Zij kwamen allebei om tijdens bomaanslagen in 1992.