Een vijfde vliegtuig betrokken bij 9/11?

Twee decennia na het drama van 9/11 maakt een onderzoeksdocumentaire in Amerika de tongen van het publiek los. Meerdere bemanningsleden van een United Airlines-vlucht zeggen ervan overtuigd te zijn dat zij het vijfde vliegtuig zouden hebben moeten zijn dat die dag gekaapt had moeten worden. Dat vertellen ze in een documentaire van showbizzplatform TMZ, eigendom van Fox.

Tijdens de documentaire komt het personeel uit het vliegtuig, dat uiteindelijk nooit vertrok, uitgebreid aan het woord. Alles wat zij zeggen over de ochtend van 11 september 2001, de dag van de aanslagen op de WTC-torens en het Pentagon met vier gekaapte passagiersvliegtuigen, maakt dat het erg waarschijnlijk lijkt dat zij op het nippertje de dans ontsprongen zijn. “Ik ben er meer en meer van overtuigd dat wij eigenlijk het vijfde vliegtuig hadden moeten zijn dat bij die aanslagen gebruikt werd”, zegt piloot Tom Manello.

United vlucht 23

Showbizzsite TMZ werkte zes maanden aan de documentaire TMZ investigates: 9/11: the fifth plane. Vanavond wordt de film uitgezonden. De nodige bemanningsleden die de theorie onderschrijven dat zij het vijfde vliegtuig zouden moeten zijn geweest, komen aan het woord. En hun idee wordt ondersteund door een aantal verdachte zaken aan boord. Vlucht 23 zou die ochtend van de JFK naar LAX vliegen, maar heeft de New Yorkse luchthaven uiteindelijk nooit verlaten. Het vertrek werd uitgesteld nadat passagiers in de eerste klasse zich erg verdacht gedroegen. Er zou onder andere een man als vrouw verkleed zijn. Net voor vertrek kwam het bericht binnen dat het eerste gekaapte vliegtuig zich in de Twin Towers had geboord. Daarop werd het toestel ontruimd.

Theorieën en vraagtekens

De afgelopen jaren is de theorie dat vlucht 23 bij de massale aanslagen betrokken had moeten zijn, nooit ver weg geweest. Dit begon al bij de ontruiming. Toen de machine leeg bij de gate stond, zagen de United Airlines-werknemers die aan het woord komen nog geüniformeerde figuren naar het vliegtuig lopen. Bij later onderzoek werd het bagageluik open aangetroffen. In de documentaire wordt het verwijderen van bewijsmateriaal als theorie opgebracht. Ook de FBI onderzocht de theorie. Met de bevindingen van dat onderzoek gebeurde er vrijwel niets. Zo is in het officiële rapport van de onderzoekscommissie die na 9/11 werd aangesteld geen woord over vlucht 23 te vinden. Wellicht wakkert deze documentaire de roep om verduidelijking weer aan.