Personeel easyJet Portugal gaat staken

Begin volgende maand zal het Portugese personeel van de Britse budgetmaatschappij easyJet naar verluidt drie dagen gaan staken om hogere lonen te eisen ter compensatie van de gedaalde koopkracht. SNPVAC, de Portugese vakbond voor het vliegend personeel in de burgerluchtvaart, heeft het voornemen reeds bevestigd.

De vakbond zei in een bericht aan haar leden de onderhandelingen die sinds 9 maart lopen te blijven voortzetten. Wel werd aangegeven dat een staking waarschijnlijk wordt geacht gezien de huidige impasse in de besprekingen. The Portugal News meldt dat de vakbond van plan is de staking begin april te laten plaatsvinden: “Rekening houdend met het huidige moment van de onderhandelingen, de ervaren impasse en de onverzoenlijke en onbegrijpelijke houding van easyJet, is er een brief gestuurd naar het bedrijf, naar het Ministerie van Infrastructuur, Ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, met een stakingsaankondiging voor 1, 2 en 3 april 2023.”

“Door het economische klimaat hebben easyJet-werknemers de afgelopen drie jaar koopkracht verloren”, aldus de vakbond in een verklaring. “De stijging van de kosten van levensonderhoud verstikt de arbeiders en brengt het welzijn en comfort van hun gezinnen in gevaar.” Hoeveel loonsverhogingen de vakbond van easyJet verlangt is niet openbaar.

easyJet Portugal

De oranje budgetmaatschappij vliegt naar Faro, Lissabon, Madeira, Porto en Porto Santo. Deze routes behoren volgens de vakbond tot de meest winstgevende van het concern. Bovendien hebben de werknemers van de luchtvaartmaatschappij in andere markten en landen waar de winstgevendheid niet zo hoog is, reeds aanzienlijke loonsverhogingen gekregen. Volgens Reuters vindt easyJet dat deze vergelijking niet opgaat: “Het is niet mogelijk de voorwaarden in verschillende landen te vergelijken”, aldus de luchtvaartmaatschappij. Deze onbuigzaamheid van easyJet lijkt dan ook te betekenen dat een staking onafwendbaar is. Volgens SNPVAC zal dit betrekking hebben op alle door easyJet uitgevoerde vluchten en andere diensten waaraan het cabinepersoneel is toegewezen.