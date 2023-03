Einde stage Schiphol door grensoverschrijdend gedrag

MBO-opleidingsinstituut Deltion ROC in Zwolle laat per direct alle leerlingen Luchtvaartdienstverlening stoppen met hun stage bij een KLM-lounge op Schiphol na klachten over grensoverschrijdend gedrag, schrijft De Stentor.

De school maakte die keuze vanwege ontevredenheid over de begeleiding en pest- en roddelgedrag op de werkvloer. Leerlingen trokken recentelijk aan de bel met verhalen over grensoverschrijdend gedrag tijdens hun stage bij de Vermaat Groep, de exploitant van verschillende lounges van onder andere KLM op Schiphol. Ze werden naar verluidt aan hun lot overgelaten en kregen vaak onprettige opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Over wat voor opmerkingen dit precies ging weidt woordvoerder Jan-Ernst van Driel in de krant niet verder uit. Het zou gaan om ‘pest- en roddelgedrag‘ dat bij een groep, veelal vrouwelijke, stagiairs niet goed viel. “Zulke signalen zijn voor ons meteen een rode vlag”, laat hij weten. ,,Wij hebben dit met de studenten en met het bedrijf besproken. We hebben geen garantie dat het op dit moment een veilige werkplek is. Daarom is de samenwerking stopgezet en doen we onderzoek.”

Een woordvoerder van de Vermaat Groep heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de melding, dit te betreuren en verder onderzoek te doen. Hierbij wordt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) betrokken. Dit is de organisatie die de verplichte erkenningen afgeeft voor MBO-stages. De SBB krijgt op jaarbasis zo’n vijfhonderd klachten binnen die verschillen van aard. In om en nabij de dertig gevallen leidt het tot het intrekken van de erkenning.

Deltion Luchtvaartdienstverlening

Deltion is een ROC dat meerdere luchtvaartgerelateerde opleidingen aanbiedt. Zo ook onder andere een driejarige opleiding aan voor luchtvaartdienstverlener/steward(ess). Er is daarbij de keuze uit een Nederlandstalige of een tweetalige (Engelse) variant. Naast Engels, Duits en/of Spaans worden er ook vakken gegeven op het gebied van luchtvaartkunde, communicatie en management en culturele antropologie. Praktijkervaring kunnen leerlingen onder andere opdoen in een mockup van een passagiersvliegtuig, inclusief originele vliegtuigstoelen en pantry. De stage bij de Vermaat Groep is een vast onderdeel van het tweede jaar van de opleiding.