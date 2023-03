Elbers: ‘Hier zijn we natuurlijk niet blij mee’

De vertragingen in vliegtuigleveringen bij Airbus zorgen ervoor dat IndiGo niet zo snel kan groeien als het zou willen. Dat zegt CEO Pieter Elbers in een interview met Reuters.

De Indiase luchtvaartsector herstelt zich snel van de coronacrisis. Met de grote vraag naar vliegtickets is er veel ruimte voor groei, maar zowel Airbus als Boeing kampen wereldwijd met problemen in de leveringsketen. Die problemen zorgen ervoor dat de vliegtuigbouwers de vraag momenteel niet goed aan kunnen, wat er vervolgens voor zorgt dat airlines niet op vol tempo kunnen groeien. ‘Er bestaat een kans in de markten waarin we onze klanten graag zouden bedienen maar dat nog niet kunnen doen in de mate die we zouden willen’, zei Elbers maandag tegenover Reuters. ‘Klanten staan weer bij ons aan de deur te kloppen om te vliegen. Er is daar een markt. De hele druk op de toeleveringsketen is natuurlijk iets waar we niet blij mee zijn.’

Op korte termijn hoopt IndiGo toch aan de groeiende vraag tegemoet te kunnen komen door de leasecontracten van sommige huidige toestellen te verlengen. Ook werkt de airline samen met andere maatschappijen zoals Turkish Airlines, dat de Indiase prijsvechter tijdelijk heeft voorzien van een aantal Boeing 777’s om meer capaciteit op internationale routes te creëren. Tegelijkertijd vinden er gesprekken plaats tussen IndiGo en Airbus en Boeing over een aanstaande megabestelling van tot wel 500 vliegtuigen. Over een jaar of twee zou de maatschappij bovendien haar eerste A321XLR moeten ontvangen, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe het leveringsschema eruit komt te zien. ‘Dat is allemaal werk in uitvoering, dus dat hebben we nog niet afgerond’, aldus Elbers.