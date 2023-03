Rusland sturen Su-35 richting Amerikaanse bommenwerpers

Het Russische ministerie van Defensie zei maandag dat een Su-35-gevechtsvliegtuig was ingezet om twee Amerikaanse bommenwerpers buiten het luchtruim te houden.

‘Op 20 maart werden twee luchtdoelen die in de richting van de staatsgrens van de Russische Federatie vlogen gedetecteerd [..] boven de Oostzee’, schrijft het ministerie op Telegram. Volgens Rusland ging het om twee strategische B-52-bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht. Om te voorkomen dat de toestellen het luchtruim in zouden vliegen, stuurden de Russen een Su-35-straaljager de lucht in. ‘Nadat de buitenlandse militaire vliegtuigen wegvlogen van de grens van Rusland is het gevechtsvliegtuig teruggekeerd naar zijn basis.’

Het is voor zover bekend het eerste militaire treffen tussen twee bemande vliegtuigen van de VS en Rusland sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne ruim een jaar geleden. Een week geleden deed een Russische Su-27 al een Amerikaanse MQ-9-drone neerstorten, hetgeen bij de Amerikanen voor veel verontwaardiging zorgde. ‘‘De MQ-9-drone voerde een normale verkenningsvlucht uit in het internationale luchtruim toen die werd onderschept door twee Russische vliegtuigen. De onderschepping resulteerde in de crash en het verlies van de drone’, aldus USAF-generaal James B. Hecker. Volgens de Russen vloog de drone echter met uitgeschakelde transponders.