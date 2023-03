JetBlue mag starten met vluchten naar Schiphol

Na wekenlang klagen heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue slots ontvangen op Schiphol Airport. De airline is alleen niet blij met de vliegtijden.

De goedkeuring van de slotaanvraag betekent nog niet dat JetBlue de komende jaren van en naar Schiphol kan vliegen. De slots zijn namelijk maar tijdelijk. Ook is het nog niet zeker of de luchtvaartmaatschappij in de winter naar Nederland mag vliegen, wat voor veel onduidelijkheid zorgt. ‘De tijdelijke slots die aan JetBlue zijn toegewezen zorgen voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van planning. Net als bij veel andere airlines gaan de vluchten al 331 dagen van tevoren in de verkoop’, aldus JetBlue.

JetBlue is ook niet bepaald tevreden als het gaat om vertrektijden vanuit New York JFK. ‘De geaccepteerde slots zijn niet op commercieel wenselijke tijden. Zo zou een vlucht om 15:00 uur aankomen op Schiphol, wat inhoudt dat de vlucht om 01:20 uur lokale tijd moet vertrekken vanaf New York JFK’, zo legt de airline uit. Desondanks nam JetBlue de slots wel aan. Het laat meteen zien hoe graag de maatschappij naar Schiphol wil vliegen.

Klacht

In februari werd duidelijk dat JetBlue al lang bezig was met het bemachtigen van slots op Schiphol. De maatschappij deed meerdere aanvragen, maar deze werden constant afgewezen door Airport Coordination Netherlands (ACNL). De airline meende recht te hebben op de slots en sprak van ‘flagrante discriminatie’. Zij diende een klacht in over de Nederlandse overheid en hoopte met dit laatste reddingsmiddel toch slots te kunnen bemachtigen. Dat is dus gelukt.