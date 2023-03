Saudi-Arabië wil derde nationale airline

Saudi-Arabië wil eind 2024 wederom een nieuwe luchtvaartmaatschappij starten. Neom Airlines wordt dan naast Saudia en Riyadh Air de derde flag carrier van het land.

De doelstellingen van Saudi-Arabië zijn ambitieus. In 2030 wil het land zo’n 330 miljoen passagiers per jaar verwerken, drie keer zoveel als nu. Ook willen ze dan verbonden zijn met 250 bestemmingen, momenteel zijn dat er nog 99. Op den duur moeten concurrenten zoals Emirates of Qatar worden overtroffen. Omdat zo’n grote groei voor één luchtvaartmaatschappij lastig te realiseren valt, werd eind vorige week naast Saudia officieel ook al een tweede nationale maatschappij opgericht, Riyadh Air.

De geplande lancering van Neom Airlines is eind 2024 of begin 2025. De belangrijkste missie van de airline zal zijn mensen van over de hele wereld naar de Saudische regio Neom te vervoeren, voor zowel zaken- als recreatiedoeleinden. De taakverdeling voor de andere twee maatschappijen is ook duidelijk. Saudia richt zich op vluchten naar Jeddah voor bezoeken aan de twee heilige steden Mekka en Medina en naar de Rode Zee. Riyadh Air streeft ernaar om de wereld met de gelijknamige stad Riyadh te verbinden. Daar wordt tevens een megaluchthaven gebouwd die een hub-functie moet krijgen.

Neom

Neom is ook de naam van de geplande megastad die wordt gebouwd in het noordwesten van Saudi-Arabië op de grens van Jordanië en Egypte. De stad wordt 32 keer groter dan New York. Anders dan in de rest van het land is bijvoorbeeld alcohol wel toegestaan. Op deze manier moet Neom een ​​toeristisch bolwerk worden. Een van de opmerkelijkste onderdelen van Neom is The Line, een lineaire stad van 170 kilometer lang met plek voor 9 miljoen inwoners.