Eindhoven Airport kan door zonder vergunning

Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof gaat niet optreden tegen Eindhoven Airport. Als het aan actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) ligt moet de luchthaven zelfs sluiten.

Eindhoven Airport hoeft van minister van der Wal het aantal vluchten niet te verminderen, ondanks het feit dat de luchthaven nog steeds niet over een natuurvergunning bezit. Volgens de minister heeft de stikstofuitstoot die wordt gecreëerd door het vliegverkeer van Eindhoven Airport geen significante invloed op de omliggende natuur. Ook zorgt het vliegveld voor veel banen en heeft het een belangrijke rol als tweede luchthaven van Nederland. Net als Eindhoven beschikt ook Schiphol nog niet over een dergelijke vergunning. Om hier voor in aanspraak te komen kocht het vliegveld stikstofrechten van boeren.

De Eindhovense luchthaven vroeg in 2020 een natuurvergunning aan, maar die is nog altijd niet verleend. Omdat er inmiddels weer veel wordt gevlogen vindt de actiegroep dat er maatregelen moeten worden getroffen. Het liefst zien zij dat het vliegveld helemaal wordt gesloten, maar dat is volgens de minister niet haalbaar. Volgens van der Wal kan dat alleen als er kan worden bewezen dat de stikstofuitstoot in de natuurgebieden volledig te verwijten is aan Eindhoven Airport.

Berekeningen

MOB zet tevens vraagtekens bij de stikstofberekeningen. Zij vinden dat er ook op afstanden verder dan 25 kilometer van een luchthaven metingen moeten worden gedaan. Ook wordt de stikstofuitstoot boven een hoogte van 3000 voet niet meegenomen in de berekeningen. Hierbij geeft de minister aan dat er buiten deze grenzen geen betrouwbare metingen worden gedaan. Om deze redenen demonstreert Extinction Rebellion zaterdag 25 maart voor de terminal van Eindhoven Airport.