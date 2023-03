Hier vliegt KLM deze zomer naartoe

KLM maakte woensdag bekend waarop gevlogen wordt tussen 27 maart en 29 oktober. Met 163 rechtstreekse bestemmingen is het aanbod iets gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen het schema uit 167 bestemmingen bestond.

Tot en met 29 oktober vliegt KLM naar 96 continentale en 67 intercontinentale bestemmingen. Ten opzichte van een jaar eerder bouwt KLM haar netwerk in Azië flink uit. Het aantal vluchten wordt zelfs verdubbeld. Dit jaar kan er ook op steeds meer vluchten gebruik worden gemaakt van KLM’s nieuwste klasse Premium Comfort.

Afgelopen winter bleek de Franse bestemming Nantes zeer populair. KLM besloot daarom de stad ook in het zomerschema op te nemen en vliegt straks drie keer per dag naar deze bestemming. Daarnaast wordt er ook een dagelijkse verbinding opgezet met de Franse stad Rennes.

In Azië wordt er onder andere veel vaker naar China gevlogen. Dit komt doordat de Chinese overheid dit jaar alle inreisbeperkingen ophief. Begin dit jaar werd bekend dat KLM-personeel het niet fijn vond naar China te reizen vanwege de strenge inreisregels. Nu komt daaraan een einde. Peking en Shanghai komen weer terug in het netwerk. Naar beide bestemmingen wordt dagelijks gevlogen. In het hoogseizoen is Curaçao zoals altijd een populaire bestemming. In juli en augustus vliegt KLM tien keer per week naar het eiland.