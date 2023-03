Lufthansa zet A380’s weer in

Lufthansa heeft aangekondigd haar Airbus A380’s weer in te gaan zetten. De maatschappij voert in juni, na drie jaar afwezigheid, weer haar eerste vluchten uit met de superjumbo.

Vier A380’s maken dit jaar hun rentree in de vloot van Lufthansa. Deze toestellen voeren komende zomer vluchten uit vanaf de luchthaven van München. Daarnaast is het streven dat komend jaar nog twee superjumbo’s zich daarbij aansluiten, maar daar is nog geen definitieve bevestiging van.

Het is nog niet bekend hoeveel A380’s, naast de vier die wel bevestigd zijn, terugkeren in de Lufthansa-vloot. Maximaal kan de maatschappij vier andere A380’s terughalen, omdat zes van de ooit veertien superjumbo’s teruggegeven worden aan Airbus en daarmee de vloot verlaten.

De eerste twee A380’s die weer bij Lufthansa in dienst treden worden ingezet op de routes naar Boston en New York. De toestellen krijgen momenteel nog onderhoud nadat zij bijna drie jaar in het Spaanse Teruel opgeslagen zijn geweest.