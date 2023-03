Gezagvoerder onwel, piloot uit de cabine helpt

Nadat de gezagvoerder van een Southwest Airlines Boeing 737, onderweg van Las Vegas naar Columbus, onwel werd, kon een piloot die als passagier meereisde de First Officer te hulp schieten.

Het betrof een Southwest-vlucht vanuit Las Vegas onderweg naar Columbus. De Boeing 737-700, registratie N7855A, steeg 6:45 uur lokale tijd op. Vlak na take-off werd de gezagvoerder onwel. Na een klein halfuur te hebben gevlogen draaide het toestel om richting de luchthaven waarvan het opgestegen was. Volgens Southwest Airlines werd volgens de standaardprocedure aan de inzittenden assistentie gevraagd. Een van de passagiers was zelf piloot en kwam naar voren om de First Officer te assisteren. Een 737 van Southwest Airlines keert terug nadat een gezagvoerder onwel werd © Flightradar24

Sinds 9/11 gelden strenge veiligheidsvoorschriften en kan de cockpit niet zomaar betreden worden. Voor welke luchtvaartmaatschappij de te hulp gekomen gezagvoerder vliegt, is niet bekend gemaakt. Hij verzorgde de radiocommunicatie. De Southwest-copiloot vloog het toestel uiteindelijk veilig naar de luchthaven van Las Vegas. Op een audiofragment op LiveATC.net is te horen dat een stewardess met de zieke gezagvoerder achter in het vliegtuig plaatsnam. Een verpleegkundige die toevallig aan boord zat, hielp bij zijn verzorging. In Las Vegas stonden hulpdiensten klaar om de gezagvoerder naar het ziekenhuis te brengen.

De 737 landde zonder verdere moeilijkheden. Om 11:00 uur vertrok dezelfde 737 met zowel een andere cockpit– als cabin crew alsnog richting Columbus. Daar landde de machine exact drie uur later. ‘We prijzen de bemanning voor hun professionaliteit en waarderen het geduld en begrip van onze reizigers voor de situatie’, aldus een woordvoerder van Southwest Airlines tegen CBS News.

Alhoewel vliegers worden getraind om een vliegtuig in hun eentje te kunnen landen is het niet ongebruikelijk dat piloten die als passagier reizen in dergelijke situaties assisteren.