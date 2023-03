Tiener overleden op American Airlines-vlucht

Melissa Arzu, de moeder van een zoon die overleed op een American Airlines-vlucht, spant een rechtszaak tegen de luchtvaartmaatschappij aan.

Haar zoon, Kevin Greenidge, vloog 4 juni vorig jaar vanuit San Pedro Sula (Honduras) naar Miami. Gedurende de vlucht kreeg de tiener van wie de exacte leeftijd niet genoemd wordt, een hartstilstand. Vervolgens lukte het niet hem aan boord reanimeren. De Boeing 737-800, registratie N804NN, maakte als gevolg van het medische noodgeval een ongeplande landing in Cancun (Mexico) waar pogingen om Greenidge te reanimeren niet mochten baten: de tiener overleed.

Een tiener overleed aan boord van een 737-vlucht, omdat de defibrillator niet werkte © Flightradar24.com

Defibrillator zou niet werken

Arzu laat het echter niet bij zitten en spant een rechtszaak aan tegen American Airlines. Volgens haar had de dood van haar zoon voorkomen kunnen worden als het cabinepersoneel de defibrillator had kunnen gebruiken. Volgens de moeder waren de AED en de mobiele accu niet volledig en correct opgeladen. Tijdens de rechtszaak gaf zij aan de vroegtijdige dood van Kevin te beschouwen als een gevolg van de nalatigheid van verweerder American Airlines, aldus FOX Business. Ze wees op de Aviation Medical Assistance Act van 1998 waarin staat dat luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen verplicht moeten voorzien van goedwerkende defibrillators. Tevens moeten deze regelmatig worden geïnspecteerd in overeenstemming met de inspectieperiodes die vastgesteld zijn in de operationele specificaties.

Gebrek aan vaardigheden

Arzu beschuldigde American Airlines er bovendien van dat haar werknemers niet opgeleid zijn de basistechnieken voor reanimatie onder de knie te krijgen. De moeder eist zowel een schadevergoeding als een vergoeding van haar advocaatkosten.