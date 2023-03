Onenigheid nabij Eindhoven Airport

Het is nog maar de vraag of Quick Parking bij de Marko aan de Brem (Best) haar parkeerplaats voor Eindhoven Airport mag blijven gebruiken.

Al sinds 2019 is een deel van de parkeerplaats in handen van Quick Parking. Zonder enige aankondiging zou het bedrijf hier zijn neergestreken. De parkeerplaats beschikt over zo’n 250 plekken. Meerdere keren per dag rijdt een shuttlebus tussen de Makro-parkeerplaats en Eindhoven Airport. Na een ritje van vijf kilometer staan de klanten voor de hoofdingang van de Noord-Brabantse luchthaven.

De gemeente Best gedoogde het verschijnsel vele jaren, maar binnenkort zou aan dat gemak voor reizigers die vanaf Eindhoven Airport willen vertrekken, wel eens een eind kunnen komen. Een vergunningsaanvraag werd afgewezen, omdat ‘goede regionale afspraken’ zouden ontbreken. ‘Anders steekt straks de ene na de andere ondernemer de vinger op, “ik heb ook nog wel een parkeerplaats”. Voordat je het weet, is het hek van de dam’, lichtte de bezwarencommissie toe, bericht het Eindhovens Dagblad. Hoewel de parkeerplaats bij de Makro uit de lucht kwam vallen, deed gemeente Best een oogje toe vanwege het gebrek aan parkeerplaatsen rondom Eindhoven Airport. Maar dat probleem blijkt inmiddels te zijn opgelost. De gemeente meent bovendien dat als gevolg van het ‘vliegveldparkeren’ de geluidsbelasting op de locatie boven de toegestane norm uitkomt.

Bezwaar van Quick Parking

Quick Parking liet het daar niet bij zitten en maakte bezwaar. Als gevolg daarvan vond een hoorzitting plaats. ‘Terwijl het gaat om een bestaande parkeerplaats en er op ons deel juist veel minder verkeersbewegingen zijn dan bij de Makro’, stelt een woordvoerder van Quick Parking, doelend op het argument van de gemeente dat de geluidsnorm overschreden wordt. De bezwarencommissie oordeelde dat het ‘zinnig’ is als de gemeente en Quick Parking alsnog met elkaar in gesprek gaan. ‘Laten we samen kijken naar de praktische haalbaarheid.’ Wanneer beide partijen er niet uitkomen, brengt de commissie een advies uit.