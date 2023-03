Reden botsing 787 Schiphol bekend

Een Boeing 787 van Aeromexico botste afgelopen zomer met een pushbacktruck op Schiphol. De piloten hadden volgens onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog geen all-clear-signaal ontvangen.

Vliegers krijgen dit signaal van de pushbackmedewerker als de taxiweg volledig vrij is. De Dreamliner, registratie N128AM, zou 11 juni vorig jaar 22:25 uur vertrekken richting Mexico City. De luchtverkeersleiding gaf de piloten goedkeuring de motoren te starten en door een pushbacktruck naar achter geduwd te worden. Dat verliep nog volgens plan. De medewerker van de truck gaf de vliegers het signaal dat zij de 787 konden loskoppelen. Vervolgens reed de pushbacktruck enkele meters vooruit om de bypasspen en communicatiekabel te verwijderen. Als gevolg van het verwijderen van de bypasspen kwam er weer hydraulische druk op de besturing van het vliegtuig te staan.

787 van Aeromexico botste in juni 2022 op een pushbacktruck op Schiphol © Flightradar24.com

Piloot ziet vrije taxibaan

De piloten vroegen opnieuw toestemming te taxiën. Daarvoor kregen zij goedkeuring. Vervolgens moesten zij nog wel wachten op het all-clear-signaal van de medewerker van de pushbacktruck. Omdat dit voertuig zich vlak voor de 787 bevond, was het essentieel dat de vliegers goedkeuring ontvingen: de truck was niet zichtbaar voor hen. De copiloot die de rechterkant van het vliegtuig checkte en zag dat de weg vrij was, ging er daarom van uit dat de taxibaan dat ook was.

Schade aan 787 en pushbacktruck

De copiloot reed naar voren, maar had er geen erg in dat de pushbacktruck nog voor de 787 stond. Op dat moment wilde de grondmedewerker instappen om weg te rijden. De vliegers voelden een trilling en brachten het vliegtuig onmiddellijk tot stilstand. Op een foto die de OVV vrijgaf is te zien dat de achterkant van de pushbacktruck schade had opgelopen. De werknemer bleef ongedeerd. De neuswielen van de 787 raakten eveneens beschadigd. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de machine niet verder kwam dan de F-pier. Vervolgens stond het vliegtuig twee dagen aan de grond alvorens het naar Madrid vloog om daarna richting Guadalajara (Mexico) te gaan.