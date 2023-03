Passagier gewond na vast te zitten in stoel

Een passagier van El Al heeft besloten de nationale maatschappij van Israël aan te klagen nadat hij gewond raakte op een vlucht tussen Tel Aviv en New York.

De reiziger was bezig met het verstellen van zijn business class-stoel, waarna zijn onderlichaam vast kwam te zitten in de stoel. Nu claimt hij dat dit kon gebeuren doordat hij onvoldoende uitleg kreeg van het personeel over de bediening van zijn stoel.

Uiteindelijk slaagde het cabinepersoneel erin hem te bevrijden door hem los te trekken uit de stoel. Hierbij zou de man in kwestie gewond zijn geraakt, waarvoor hij El Al aansprakelijk stelt.

In het verdrag van Montreal is opgenomen dat een luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is voor alle verwondingen aan boord van hun vliegtuigen, tenzij deze aantoonbaar zijn veroorzaakt door roekeloosheid of nalatigheid van de passagier. Een Amerikaanse rechter zal binnenkort bepalen wie verantwoordelijk is in deze kwestie. De business class stoelen van El Al in haar Boeing 787’s