Piloten ATR42 negeerden waarschuwing tot drie keer toe

Piloten van de gecrashte ATR42-500 van de Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappij Precision Air zouden geen acht hebben geslagen op meerdere waarschuwingen.

Op 6 november vorig jaar verongelukte het toestel dat een binnenlandse vlucht uitvoerde vanuit Dar es Salaam naar Bukoba, Lake Viktoria. De ATR42-500 was bezig met de daling toen de vliegers besloten uit te wijken. Vanaf dat moment ging het mis. Overlevende passagiers lieten toentertijd weten dat de machine in zware turbulentie terechtkwam en daarna neerstortte in het meer. Vervolgens raakte de voorkant van de cabine gevuld met water waardoor de passagiers alleen via de achteruitgang geëvacueerd konden worden. Hoewel lokale vissers hen hielpen, kwamen alsnog negentien van de 43 inzittenden om het leven. Scary. Sad. I can't imagine how scary it must be to be trapped in there. Rescue efforts that I've seen in this and other videos are a great show of humanity/kindness. Poleni Precision Air and Tanzania. pic.twitter.com/BLV7TYpZ4S— Karwaay (@Karwaay) November 6, 2022

Geen gehoor aan waarschuwingen

De Tanzaniaanse autoriteiten concluderen in rapporten die in handen zijn van The Citizen, dat de crash een fout was van de piloten. Zij negeerden automatische waarschuwingen die duidden op de gevaarlijke positie waarin de ATR42-500 zich in bevond. In totaal ging het Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) tot drie keer toe af. De daalsnelheid was te hoog. ‘De waarschuwing werd niet gevolgd door corrigerende maatregelen van de bemanning. In plaats daarvan duwde de bemanning de stuurknuppel in een neerwaartse positie’, valt in het rapport te lezen.

Slechte weersomstandigheden

Ondanks dat wordt in het rapport duidelijk dat de ATR42-500 in slecht weer verkeerde. Voordat het toestel te water raakte, cirkelde het twintig minuten in hevige regen. De piloot voerde in de laatste fase van de vlucht een VFR-nadering (vliegen op zicht) uit ‘in zeer slecht en ongunstig weer’. Dit zou volgens het rapport bijgedragen hebben aan het niet adequaat reageren op de waarschuwingen van de EGPWS. Het onderzoek is daarmee nog niet afgedaan. Wanneer een definitieve conclusie volgt, komen de precieze oorzaken en factoren aan bod die bijdroegen aan de crash. Het is volgens Redemptus Bugomola, directeur van Air Transport Accident Investigation, nog te vroeg om te stellen of er leer getrokken kan worden uit dit ongeval.