Tientallen arrestaties demonstratie Eindhoven Airport

De demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op Eindhoven Airport resulteerde gisterenmiddag in iets meer dan honderd aanhoudingen.

De gemeente had een gebied nabij de luchthaven aangewezen waar XR mocht demonstreren. Tijdens de demonstratie werden er toespraken gehouden en kwamen er artiesten langs. De actiegroep laat weten dat circa drie- tot vijfhonderd mensen aanwezig waren. Een deel van hen knipte, net zoals op Schiphol begin november vorig jaar, een gat in het hek dat toegang verschaft tot privéjets. Dat leek in eerste instantie een onbegonnen zaak omdat het vliegveld deel uitmaakt van de militaire vliegbasis Eindhoven. Als het aan XR ligt worden privévluchten per direct geschrapt. 🚨 Extinction Rebellion climate activists are campaigning at #Eindhoven Airport and have entered the site through a broken fence. pic.twitter.com/m7KGKt7HHB— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) March 25, 2023

Betreden platform privéjets

Rond de klok van twaalf uur werd het gat in de omheining van Eindhoven Airport gecreëerd. Andere demonstranten klommen over het hek heen. Het zou om circa honderd tot tweehonderd betogers gaan. Zij zaten op het grasveld omringd door politie en de Koninklijke Marechaussee. Die laatsten hadden honden en paarden bij zich om ervoor te zorgen dat demonstranten niet doorliepen richting de landingsbaan. Dat zou volgens XR ook niet de bedoeling zijn geweest. Vanaf twee uur werd volgens Omroep Brabant opgeroepen dat de betogers het platform moesten verlaten, omdat ze zich op verboden terrein bevonden. Wie dat niet deed, werd opgepakt. Een deel van de betogers liep vrijwillig weg; andere bleven zitten. Zij werden gearresteerd en in busjes van het terrein verwijderd. De Marechaussee liet weten dat de gearresteerde demonstranten naar locaties gebracht zijn waar verder onderzoek gedaan werd naar registratie en identificatie. De actievoerders zijn bijna allemaal weggehaald van het luchthaventerrein. Ze worden overgebracht naar locaties van de Marechaussee voor verder onderzoek zoals registratie en identificatie #demonstratiexr— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) March 25, 2023

Hinder voor vliegverkeer

Voorafgaand aan het protest waarschuwde Eindhoven Airport al dat de demonstratie mogelijk tot verstoringen in het vliegverkeer kon leiden. Sommige vluchten werden geschrapt of verplaatst. Betogers hielden rond het middaguur de belangrijkste doorlaatpost van de luchthaven bezet waardoor passagiers vliegtuigen niet in en uit konden stappen en bagage niet in- en uitgeladen kon worden. Sommige vluchten liepen volgens Flightradar24 op Eindhoven Airport dan ook één tot twee uur vertraging op. Privévluchten waren niet gepland.