KLM Boeing 777 keert om door agressieve passagier

Een Boeing 777-200 van KLM is zondag teruggekeerd naar Schiphol vanwege een agressieve passagier. Het toestel bevond zich ten noorden van IJsland toen de bocht terug naar Amsterdam werd ingezet.

Wat er precies aan boord gebeurde is nog onbekend. De passagier in kwestie zou agressief zijn geworden waarna het cabinepersoneel erin slaagde hem vast te binden aan zijn stoel. Na een totale vliegduur van 4,5 uur landde de machine op Schiphol. De marechaussee haalde de onrust zaaiende man van boord.

Na enkele uren op de grond te hebben gestaan vertrok de Boeing 777, met bijna zeven uur vertraging, alsnog richting de Canadese stad Calgary. De terugvlucht vanuit Calgary vond plaats met iets meer dan zes uur vertraging.

Wanneer een vlucht moet uitwijken door een agressieve reiziger is het gebruikelijk dat de totale extra kosten voor het bedrijf op die reiziger worden verhaald. Hoe hoog de rekening voor deze passagier zal worden is nog onbekend, al zal het minimaal om enkele tienduizenden euro’s gaan. Zojuist hebben we een persoon aangehouden die zich agressief gedroeg aan boord van een vlucht naar Canada. De man is aan boord overmeesterd en geboeid door de crew. Het vliegtuig is teruggekeerd naar Schiphol waar de man door ons is ingerekend. pic.twitter.com/IS7ffUWnPy— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) March 26, 2023