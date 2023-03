Passagier glijdt via nooddeur uit toestel van Delta

Op Los Angeles International Airport (LAX) is een passagier van een Delta Air Lines-vlucht gearresteerd omdat hij een nooddeur geopend zou hebben en via de glijbaan het toestel had verlaten.

Afgelopen zaterdag taxiede omstreeks 10:40 uur ’s ochtends vlucht 1714 van Delta weg van de gate om te vertrekken toen een passagier ogenschijnlijk verward naar het cabinepersoneel toesnelde. Zij verzochten de man rustig te gaan zitten maar volgens medepassagiers zou hij zich vervolgens naar een nooduitgang hebben begeven waarna hij via deze uitgang en de opblaasbare glijbaan op de startbaan zijn terechtgekomen. Hij zou hier op een bagagekar zijn gesprongen zijn waar hij werd overmeesterd door grondmedewerkers die hem vasthielden in afwachting van de komst van de politie. De man is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht voor een onderzoek naar zijn mentale toestand. Ook de FBI zou betrokken zijn geweest bij het onderzoek maar van die kant komt vooralsnog geen commentaar.

Gillian Sheldon, een van de passagiers aan boord van het toestel, vertelt hoe de man”duidelijk” geagiteerd was over iets. Hoewel hij tot rust gemaand werd en hem verteld werd dat hij de deur niet mocht openen, deed hij dit toch. Delta bevestigt het hele gebeuren in een persbericht. Alle passagiers zijn na het voorval geëvacueerd en met een ander toestel naar Seattle gevlogen met een vertraging van drie uur. De maatschappij biedt alle reizigers haar excuses aan voor het ontstane ongemak.