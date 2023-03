Nieuwe variant Boeing 777-300 voert eerste vlucht uit

De Boeing 777-300ERSF voerde zondag haar eerste vlucht uit. Het toestel, dat in Israël is omgebouwd van passagiersvliegtuig tot vrachtvliegtuig, zal vermoedelijk over enkele maanden gecertificeerd worden.

De ‘Extended Range Special Freiger’ variant van de Boeing 777-300 wordt momenteel alleen nog gebouwd door Israel Aerospace Industries. In totaal zijn er zestig exemplaren besteld door diverse vrachtvervoerders. Later dit jaar moet het eerste exemplaar van het type worden geleverd aan het Amerikaanse Kalitta Air.

De ‘Big Twin’, zoals het toestel wordt genoemd, kan 25 procent meer vracht meenemen dan de Boeing 777F en 15 procent meer dan de 747-400F. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft zelf ook een nieuw vrachtvliegtuig in ontwikkeling, gebaseerd op de Boeing 777-8X. Dat toestel zal echter kleiner worden dan de -300ERSF.

De Boeing 777-300 in kwestie is in 2005 geleverd aan Emirates als A6-EBB. Nadat het toestel enkele jaren geleden werd uitgefaseerd en werd teruggegeven aan de leasemaatschappij besloot die het toestel te laten ombouwen tot vrachtvliegtuig. IAI has successfully concluded the 1st flight of a B777-300ER passenger aircraft after converting this to a cargo configuration for AerCap



On conclusion of the certification process by the Civil Aviation Authorities, The Big Twin will be the 1st twin engine aircraft of this type pic.twitter.com/7Bk3xUprLt— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) March 24, 2023