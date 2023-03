Vueling beboet om seksistische kledingregels

De Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling wordt op de vingers getikt. De maatschappij hanteert enorm veel make-up- en kledingregels voor vrouwelijke stewardessen en bijna geen voor mannelijk cabinepersoneel. Dat kan niet door de beugel volgens een overheidsinspecteur.

Hoewel het bedrag van 30.000 euro voor het bedrijf natuurlijk niets is, blijft de boodschap duidelijk: het tot op heden gehanteerde beleid van Vueling inzake make-up en kleding van het cabinepersoneel moet veranderen. Het gaat niet om veel geld voor een groot bedrijf als een luchtvaartmaatschappij, maar het betreft een beslissing met een signaaleffect. El Periodico meldt dat de Catalaanse arbeidsinspectie de maatschappij een boete heeft opgelegd voor discriminatie in de regels voor cabinepersoneel.

Bij de Spaanse maatschappij zouden stewards alleen een “schoon en goed verzorgd uiterlijk” hoeven te hebben terwijl er voor hun vrouwelijke collega’s een enorm scala aan gedefinieerde voorschriften geldt. Zo moeten zij schoenen dragen met hakken van vijf tot acht centimeter hoog, make-up aanbrengen in de eigen huidskleur en zwarte mascara gebruiken. Wimperextensions van “kunstmatige lengte of uiterlijk” zijn daarentegen verboden verboden, net als oogschaduw die niet lichtgrijs of lichtbruin is. Lippenstift is alleen toegestaan in “ingetogen” tinten. De stewards hoeven zich over schoenen of make-up geen zorgen te maken: regels zijn er simpelweg niet. Vakbond Stavla diende hierop een klacht in en krijgt nu gelijk.

Verandering

Vueling reageert dat de maatschappij al werkt aan nieuwe stijlmissies die “evenwichtiger” zijn. Er zou daarbij ook rekening worden gehouden met de suggesties van de bemanningen. De afgelopen jaren hebben veel luchtvaartmaatschappijen de regels voor hun cabinepersoneel al versoepeld. Zo schafte Virgin Atlantic in 2019 de make-upeis af en stond Swiss vrouwen veterschoenen toe in 2021. Condor en Eurowings Discover staan inmiddels alle bemanningsleden sinds 2022 nagellak en zichtbare tatoeages toe.