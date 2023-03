Binnenkort zelfrijdende bussen op platform Schiphol

De Royal Schiphol Group gaat samenwerken met nltmd en The Next Web (TNW) om de innovatie op de luchthaven te versnellen. De twee bedrijven hebben een groot netwerk aan start-ups en partners waaruit Schiphol kan putten.

De structurele samenwerking wordt dit voorjaar gestart met een proef met zelfrijdende bussen. ‘We hebben innovatie nodig om onze ambitie te halen: de meest duurzame luchthaven ter wereld te worden. Zo voorzien we bijvoorbeeld dat in 2050 de dagelijkse werkzaamheden op het platform van Schiphol aanzienlijk zijn veranderd. Activiteiten op de grond zoals bagagevervoer, personenvervoer en het slepen van vliegtuigen zullen niet alleen schoon, maar ook slim en autonoom zijn’, zegt Jan Zekveld, hoofd innovatie bij Schiphol. ‘We hebben met TNW en nltmd al eerste stappen gezet op dit vlak. We gaan dit voorjaar een proef doen met zelfrijdende bussen op het platform van Schiphol. Op die manier kunnen we bepalen welke vervolgstappen er zijn in de toekomst.’

‘We zijn verheugd om Schiphol te helpen versnellen in hun innovatieve projecten. Waar veel bedrijven in moeilijke tijden hun innovatie-inspanningen terugschroeven, is innovatie voor Schiphol dé oplossing. We kunnen niet wachten om oplossingen in de markt te vinden die autonoom vervoer mogelijk maken, of bijvoorbeeld het werken lichter maken voor de medewerkers’, zegt TNW Programs-directeur Arno Nijhof. ‘Ons doel is om Schiphol te helpen een duurzamere en toekomstbestendige organisatie te worden, en we hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking hieraan zal bijdragen.’