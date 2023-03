Bose presenteert langverwachte nieuwe pilotenheadset

Bose presenteerde dinsdag in Florida de nieuwe A30 Aviation Headset, de vervanger van de onder piloten zeer populaire A20-headset.

De A30 is volgens Bose een volledig nieuw en aan de hand van feedback van piloten ontworpen product. De headset zit in de eerste plaats twintig procent minder strak dan zijn voorganger en het draagcomfort is geoptimaliseerd, zodat de headset ook op langere vluchten prettig zit. De microfoon is bovendien eenvoudig te verplaatsen naar een van beide kanten van de headset. Daarnaast beschikt de A30 nu over drie verschillende modi van noise cancelling zodat deze beter functioneert in verschillende soorten vliegtuigen. Het product vervangt de A20 en is per direct te koop. Weinig veranderd is het prijskaartje, dat €1.379,95 bedraagt.

‘De A30 is een combinatie van hetgeen waarvan we bij de A20 al wisten dat ongelooflijk goed werkt enerzijds, en hetgeen wat klanten graag wilden zien in een nieuwe headset’, zegt Matt Ruwe, piloot en senior product manager bij Bose. De nieuwe headset is tijdens de ontwerpfase al veelvuldig getest door piloten uit zowel de commerciële als kleine luchtvaart. ‘Na de A30 in zowel de stillere cockpits van de modernste zakenjets als luidere propellervliegtuigen gebruikt te hebben, kan ik zeggen dat Bose wederom de standaard heeft gezet voor alle andere pilotenheadsets’, vertelt vlieger Greg Delp. ‘De verbeteringen in de A30 zorgen opgeteld voor meer comfort op zelfs de langste intercontinentale vluchten.’