Embraer aast op order van Lufthansa

Lufthansa zal binnenkort een beslissing moeten nemen over de vervanging van de verouderde regionale vliegtuigen in de vloot. Het gaat dan om de Bombardier CRJ en Airbus A319. Embraer heeft hoop op een grote order.

Embraer doet wereldwijd goede zaken met de E175, de E190 en de E195. Vooral de Verenigde Staten zijn een grote afzetmarkt maar ook Europa is interessant voor de vliegtuigbouwer. De Lufthansa Group exploiteert momenteel 71 kleinere regionale vliegtuigen: 43 Embraer E-Jets en 28 Bombardier CRJ 900’s. Bij deze maatschappij is een beslissing over vernieuwing van de regionale vloot op handen omdat de vliegtuigen nu ongeveer twaalf jaar oud zijn.

Embraer voerde de eerste gesprekken met Lufthansa al in 2019. In 2021 werden deze meer concreet maar door de pandemie is het proces toch wat vertraagd. Ergens gedurende de komende twee jaar zal echter een beslissing over de vernieuwing van de regionale vloot bij Lufthansa Group genomen moeten worden, aldus Michel Nowak, de verantwoordelijke voor de Europese verkoop bij Embraer. Hij ziet naast de vervanging van de 71 E-Jets en CRJ’s ook een rol voor Embraer weggelegd in de vervanging van de 88 Airbus A319’s van de Lufthansa Group die nu zeventien jaar oud zijn. Daarmee gaat het in totaal om 150 tot 200 vliegtuigen ingeval ook vanuit Lufthansa doorgepakt gaat worden op zowel de gewenste uitbreiding als de modernisering.