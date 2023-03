Eurocontrol-topman en ex-minister naar Ryanair

Twee opmerkelijke benoemingen bij Ryanair Holdings: het bedrijf heeft Eamonn Brennan, tot voor kort directeur van Eurocontrol, en de Oostenrijkse ex-minister Elisabeth Kostinger aangetrokken als bestuursleden.

Vanaf 1 april treden de twee in hun functie als niet-uitvoerend bestuurslid van de holdingmaatschappij van Ryanair. Brennan was tot het einde van 2022 vijf jaar lang de directeur van Eurocontrol, de organisatie die zich bezighoudt met de coördinatie van luchtverkeersleidingen in Europa. Daarvoor was hij werkzaam als directeur van de Ierse luchtvaartautoriteit. Kostinger was van 2009 tot 2017 Europarlementariër, waarna ze de Oostenrijkse minister voor landbouw, duurzaamheid en toerisme werd. Afgelopen jaar trad ze terug als politicus en ging ze aan de slag als CEO van een Oostenrijks fintechbedrijf.

Ryanair is enthousiast over de benoemingen: ‘Elisabeth brengt aanzienlijke politieke, ecologische en zakelijke ervaring met zich mee, en is ons eerste bestuurslid afkomstig van het Europese vasteland sinds 2013’, zegt Ryanair-bestuursvoorzitter Stan McCarthy. ‘Eamonn heeft een enorme ervaring in de luchtvaart als voormalig CEO van de Ierse luchtvaartautoriteit en directeur van Eurocontrol. We kijken uit naar de belangrijke bijdrage die zowel Elisabeth als Eamonn zullen leveren binnen ons bestuur, nu we onze strategie voor de groei van goedkope diensten in heel Europa voor het komende decennium ontwikkelen.’