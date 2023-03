Botsing op haar na voorkomen in Nepal

In Nepal konden op 24 maart twee Airbus A320’s elkaar maar net ontwijken, nadat de luchtverkeersleiding een grote fout maakte.

De A320’s, van Nepal Airlines en Air India, waren op weg naar de luchthaven van de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Tijdens de nadering van het vliegveld kreeg het toestel van Air India de opdracht van de luchtverkeersleiding te dalen van 19 duizend voet naar 15 duizend voet. Op dat moment vloog de andere Airbus op dezelfde plek ook op 15 duizend voet. De toren merkte het gevaar niet op. Pas toen de waarschuwingssystemen in de cockpit van de vliegtuigen werden geactiveerd, konden de piloten een botsing voorkomen.

De Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) is een onderzoek gestart naar het incident. Twee Nepalese luchtverkeersleiders werden kort na het voorval geschorst. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. Het CAAN nam ook contact op met de Indiase burgerluchtvaartautoriteit DGCAI. ‘We vroegen DGCAI het incident te evalueren en, indien nodig, maatregelen te nemen en ons dienovereenkomstig te informeren’, aldus CAAN-woordvoerder Jagannath Niroula.

Veiligheid

De luchtvaart in Nepal wordt niet beschouwd als heel veilig. Al tien jaar staan alle luchtvaartmaatschappijen uit Nepal, uit veiligheidsoverwegingen, op de zwarte lijst van de Europese Unie. Sinds 2017 krijgt Nepal hulp van de ICAO, de International Civil Aviation Organisation, om de vliegveiligheid in het land te verbeteren. In januari crashte een ATR 72 van Yeti Airlines waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. De crash is het meest dodelijke ongeluk in Nepal van de afgelopen 30 jaar.