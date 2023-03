India staat meer Russische vluchten toe

India is bereid vaker Russische luchtvaartmaatschappijen te ontvangen. Aeroflot meldde al de verbinding met Delhi te gaan uitbreiden.

In plaats van 52 keer per week mogen Russiache airlines nu wekelijks 64 vluchten uitvoeren naar India. Vluchten naar Delhi, Mumbai, Kolkata, Goa, Amritsar en Ahmedabad zijn mogelijk. Aeroflot breidt vooral haar verbinding van Moskou naar Delhi uit en gaat in plaats van vier zeven keer per week naar de Indiase hoofdstad vliegen. Voor de originele vier vluchten worden Airbus A330’s ingezet, voor de extra vluchten Boeing 777’s met meer capaciteit.

Indiase luchtvaartmaatschappijen vliegen momenteel niet naar Rusland. Mogelijk komt daar in de toekomst wel verandering in. Air India maakt wel gebruik van het Russische luchtruim tijdens vluchten naar Noord-Amerika. Op deze manier kan de maatschappij een kortere afstand afleggen dan westerse concurrenten. Nog altijd gelden er veel sancties tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne. Veel landen maken daarom geen gebruik meer van het Russische luchtruim en laten geen Russische vliegtuigen meer toe.