Man springt van dak bij Schiphol Plaza

Een man is dinsdagmiddag van een tien meter hoog dak bij Schiphol Plaza gesprongen.

De man raakte bij het voorval, dat plaatsvond op het Jan Dellaertplein, ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ten tijde van het incident was het druk op het plein en zagen veel mensen de man vallen. Zij hebben slachtofferhulp gekregen, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee tegenover het Noordhollands Dagblad.

Door het voorval was een aantal uitgangen en de toegang tot het treinstation van Schiphol tijdelijk afgesloten. Over het slachtoffer is niets bekendgemaakt: ‘Wij maken in zulke gevallen zo min mogelijk bekend over de identiteit. Ook zodat de familie van de man als eerste op de hoogte kan worden gebracht’, aldus de Marechaussee.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.