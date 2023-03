Ryanair start petitie tegen stakingen

Ryanair plaatste een video waarin CEO Michael O’ Leary aangeeft dat er meer moet worden gedaan om reizigers tegen stakingen te beschermen.

De maatschappij is op zijn zachts gezegd niet tevreden over hoe de EU commissie omgaat met de vele stakingen in Frankrijk, met name die bij de luchtverkeersleiding. O’ Leary zegt in de video dat de stakingen van afgelopen weekend resulteerden in 110 geannuleerde vluchten. Hierdoor waren twintigduizend reizigers genoodzaakt alternatief vervoer te regelen, als dat al mogelijk was.

In totaal had de staking gevolgen voor vierhonderdduizend passagiers, omdat veel vluchten ook vertraagd raakten. Ryanair noemt dit ‘onacceptabel’ en pleit voor actie. O’ Leary zegt dat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, meer moet doen om passagiers te beschermen tegen deze verstoringen. Hij legt uit dat de Franse regering het binnenlandse vliegverkeer beschermt tijdens een staking waardoor buitenlandse vluchten worden geannuleerd. Volgens de CEO moet dit juist andersom. Hij startte daarom een petitie die al ruim 67 duizend keer is ondertekend.

Stakingen

In Frankrijk wordt de afgelopen tijd erg veel gestaakt. Deels omdat de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden net als in vele andere landen niet goed zijn, maar vooral omdat de pensioenleeftijd in het land met twee jaar wordt verhoogd. De grote stakingen hebben veel verstoringen als gevolg. Over 400,000 Ryanair passengers last weekend had their flights disrupted due to French ATC strikes while Ursula von der Leyen and the EU Commission has done nothing to protect them – this is unacceptable.



Sign our petition now to protect EU skies https://t.co/fBNR9dI1gs pic.twitter.com/KhbY3freZc— Ryanair (@Ryanair) March 27, 2023