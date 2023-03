Van KLM tot airBaltic: veel vliegtuigen aan de grond

Over de hele wereld staan vliegtuigen, waaronder een aantal van KLM, aan de grond vanwege problemen met de motoren van fabrikant Pratt & Whitney.

De problemen komen voor bij de PW1000G-motoren. Motoren uit deze familie worden voornamelijk gebruikt op de Embraer E2-serie en de Airbus A220 en A320neo. Al een halfjaar doen er zich problemen voor, maar nu het voor luchtvaartmaatschappijen belangrijke en drukke zomerseizoen op het punt van beginnen staat neemt de onvrede onder airlines over Pratt & Whitney toe. Het is niet helemaal duidelijk wat voor performance-problemen zich zoal voordoen, maar bij de A220 is het soms voorgekomen dat een motor tijdens of na een vlucht opeens uitschakelt. Een vliegtuig kan weliswaar veilig op één motor doorvliegen, maar een ongecontroleerde uitschakeling van een motor vormt voldoende reden om vliegtuigen tijdelijk aan de grond te zetten.

AirBaltic

Bij luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld, die de komende maanden zoveel mogelijk capaciteit nodig zullen hebben, staan vliegtuigen aan de grond door de technische problemen. Vooral airBaltic, wiens voltallige bestaat uit Airbus A220’s, wordt hard getroffen. Van de veertig toestellen zijn er momenteel elf in onderhoud of wachten daarop. Om het wegvallen van de capaciteit op te vangen is de Letse maatschappij dure wetlease-overeenkomsten aangegaan. Eerder huurde het bedrijf al vier A320’s van Avion Express in. Deze week kwamen daar nog eens acht machines bij: een CRJ-900NG van XFly, een A320 van Danish Air Transport, een A319 van Carpatair en een A320 van Cyprus Airways. CEO Martin Gauss haalde deze week uit naar fabrikant Pratt & Whitney: ‘We houden ons aan onze contractuele verplichtingen jegens onze passagiers en partners. De verlengde doorlooptijden van P&W, die de motoren onderhouden, veroorzaken echter operationele verstoringen voor airBaltic. Zij konden de gegeven belofte met betrekking tot de verbeterde doorlooptijden niet nakomen’, aldus de topman. ‘Hoewel we begrijpen dat dit een ongelukkige situatie is, blijven we optimistisch dat het snel zal worden opgelost.’

Ook problemen bij KLM, Turkish Airlines en in India

Ook in India zorgen de motorproblemen voor operationele moeilijkheden. Bij prijsvechters IndiGo en Go First staan in totaal meer dan vijftig vliegtuigen aan de grond wegens een gebrek aan motoren. Bij IndiGo specifiek gaat het om een aantal van dertig niet-operationele toestellen, een capaciteitsverlies dat – gelet op de totale vlootomvang van ruim 300 toestellen – kan worden opgevangen. Go First heeft niet de vlootcapaciteit om de problemen zelf op te vangen, en de airline zou juridische stappen tegen P&W overwegen te nemen.

Bij KLM, dat inmiddels over vijftien Embraer E195-E2’s beschikt, is de situatie ten opzichte van enkele maanden geleden iets verbeterd. Op dit moment staan zeven vliegtuigen, iets minder dan de helft, aan de grond, waarvan het bij één mogelijk om regulier onderhoud gaat. Turkish Airlines kan momenteel vier Airbus A320neo’s niet laten vliegen, en het vinden van vervangende motoren blijkt niet eenvoudig: ‘Lange doorlooptijden voor werkplaatsbezoeken en een gebrek aan operationele motoren verergeren het probleem’, zei Turkish-CEO Bilal Ekşi onlangs. Tot slot kampen ook Afrikaanse maatschappijen als Air Tanzania, Air Sénégal en Egypt Air met problemen. Door de beperkte reparatiecapaciteit bij P&W is het vooralsnog onduidelijk wanneer de situatie opgelost zal zijn. De tijd begint ondertussen te dringen.