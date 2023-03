Chinese schepen verstoren vliegtuigcommunicatie

Er worden momenteel veel GPS- en radiostoringen gemeld door piloten die boven de Pacifische oceaan vliegen. Volgens deskundigen worden die veroorzaakt door Chinese militaire schepen.

China is haar aanwezigheid in de oceaan aanzienlijk aan het uitbreiden. Dat is ook te merken aan boord van vliegtuigen die over het gebied vliegen. Een internationale vereniging voor piloten meldde begin maart al dat er storingen, veroorzaakt door Chinese schepen, werden waargenomen boven de Zuid-Chinese Zee en de Filippijnse Zee. Qantas is een van de maatschappijen die er last van heeft en raadt haar piloten aan om de vliegroute voort te zetten en verstoringen te melden aan de luchtverkeersleiding. Qantas zei ook dat er tot nu toe geen ernstige incidenten zijn geweest.

Samuel Drake, deskundige op het gebied van elektromagnetische golven, legt de storingen als volgt uit: ‘Het verlies van het GPS-signaal is geen veiligheidsprobleem, aangezien vliegtuigen andere betrouwbare en robuustere navigatiesystemen aan boord hebben’. Maar als het Chinese leger ongegrond contact zou maken met vliegtuigen via VHF-frequenties, zou dat ‘zorgvuldig moeten worden onderzocht’, aldus Drake.

Spanningen

De spanningen met China lopen al een tijd op. Voor de zekerheid zijn de Verenigde Staten van plan B-52-bommenwerpers in het noorden van Australië te stationeren. Volgens Drake is het daarom verstandig om de verstoringen goed in de gaten te houden. Hij geeft aan dat er momenteel geen sprake is van een dreiging, maar dat de situatie snel kan omslaan.