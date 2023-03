Passagier spuugt alles onder op IndiGo-vlucht

Een passagier aan boord een Airbus A320 van Indigo die te diep in het glaasje had gekeken, zorgde halverwege voor een situatie die buitengewoon onplezierig was voor de overige inzittenden van het vliegtuig.

IndiGo-vlucht 6E762 vloog zondag van Guwahati in Noordoost-India naar de Indiase hoofdstad Delhi. De passagiers en het cabinepersoneel verwachtten zoals gewoonlijk een rustige vlucht. Maar dat konden zij vergeten.

Volgens medepassagiers begon de beschonken persoon in het gangpad over te geven, waarna hij zich al spugend door de cabine begaf. Eenmaal op het toilet poepte hij overal behalve in de wc-pot. Ondanks de benarde situatie werd de vlucht doorgezet. Eerder deze maand zorgde een andere dronken passagier ook voor een vervelende ervaring toen hij midden in de cabine plaste.

Cabinepersoneel

Passagiers van de vlucht deelden vervolgens hun ervaringen op de social media. De geschreven berichten gingen vooral over het cabinepersoneel. De reizigers prezen de stewardessen om hun inzet. Een passagier plaatste een foto waarop te zien is dat de purser de rommel bedekt met papieren zakdoekjes en iets gebruikt dat lijkt op een ontsmettingsmiddel. Het bijschrijft luidde als volgt: ‘De purser ruimde alle rotzooi op en alle stewardessen deden het geweldig. Salute girl power’. Indigo 6E 762 : Guwahati to Delhi.Intoxicated passenger vomited on the aisle and defecated all around the toilet.Leading lady Shewta cleaned up all the mess and all the girls managed the situation exceptionally well.Salute girl power🙏#Indigo #girlpower #DGCA pic.twitter.com/iNelQs48Tc— Bhaskar Dev Konwar @BD (@bdkonwar) March 26, 2023