Ryanair-CEO zegt toe: ‘Binnen 7 dagen terug in Oekraïne’

Michael O’Leary, de CEO van Ryanair, heeft aangegeven binnen zeven dagen na de heropening van het Oekraïense luchtruim de vluchten naar het land te willen hervatten.

‘We gaan zo snel mogelijk weer van start in Oekraïne. Voor de Russische inval vervoerden we twee miljoen passagier per jaar in Oekraïne. We waren van plan om in 2022 drie tot vier bases te openen in het land. We zien Oekraïne nog steeds als een land met net zoveel potentie als Polen’.

O’Leary is van plan om, kort na het hervatten van de vluchten naar Oekraïne, ook de bases in het land te heractiveren. De maatschappij wil vliegtuigen stationeren in Lviv, Kiev, Odessa en Cherson. De topman plaatst wel de kanttekening dat het mogelijk niet haalbaar is om direct op alle genoemde vliegvelden te gaan vliegen.

Ryanair hoopt dat Oekraïne tegen het einde van de zomer weer veilig wordt verklaard. Mocht het pas later in het jaar gebeuren, dan is de dienstregeling voor het grootste deel van 2024 al bekend en wordt het lastig om capaciteit vrij te maken voor vluchten naar Oekraïne.