Vraagtekens rond Greenpeace-onderzoek privéjets

De hoeveelheid vluchten met privéjets in Europa is de afgelopen jaren fors toegenomen, zo blijkt uit het onderzoek dat CE Delft verrichtte in opdracht van Greenpeace. Het is echter niet geheel duidelijk of en in welke mate les- en recreatieve vluchten wel en niet zijn meegerekend.

Van alle Europese steden zien Nice, Parijs en Geneve de meeste privéjets. Ook Amsterdam is populair onder de gebruikers van zakenjets. De route tussen Amsterdam en Londen staat in de top tien drukste routes voor privéjets. Ook buiten privévluchten om is Londen verreweg de populairste bestemming vanaf Amsterdam, gebaseerd op gegevens van voor de coronacrisis. Van alle privévluchten gaat net meer dan de helft over een afstand van minder dan 750 kilometer.

Ook medische vluchten meegerekend

Naast gebruik door zakelijke reizigers worden privéjets ook regelmatig ingezet voor medische transporten of voor het met spoed vervoeren van bijvoorbeeld donororganen. Omdat het vrijwel onmogelijk is om onderscheid te maken tussen de verschillende vluchten worden deze in de berekening meegenomen als privévlucht.

Vraagtekens

In het onderzoeksrapport schrijft CE Delft dat vliegtuigen met minder dan drie zitplaatsen en vluchten tussen vliegvelden zonder IATA-code niet zijn meegenomen in het onderzoek. Het is echter niet duidelijk of lesvluchten in een vliegtuig dat plaats biedt aan vier of meer personen van bijvoorbeeld Groningen naar Rotterdam wel in de onderzoeksresultaten zijn betrokken. Dezelfde vraagtekens bestaan ten aanzien van recreatieve vluchten tussen IATA-vliegvelden. Up in the Sky heeft de kwestie aan zowel Greenpeace als CE Delft voorgelegd, maar beide instanties waren vooralsnog niet in staat opheldering te geven.

Protesten

De laatste maanden zijn er steeds vaker tegen protesten tegen het gebruik van privéjets. Vorige week protesteerde Extinction Rebellion nog op Eindhoven Airport en eerder dit jaar op Schiphol. Daarbij verschaften demonstranten zich ongeoorloofd toegang tot de luchthaventerreinen. Doel van de protesten is het beperken van de hoeveelheid zakenjets die gebruikmaken van Nederlandse luchthavens.