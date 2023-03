Hoge kosten voor Antonov op luchthaven Leipzig

Antonov moet veel meer geld gaan betalen om te vliegen vanaf Leipzig/Halle Airport. De Oekraïense vrachtmaatschappij is daar sinds het begin van de oorlog gebaseerd.

Het Saksische Ministerie van Transport heeft een nieuw kostenmodel voor start- en landingsgelden goedgekeurd. Naast de al bestaande categoriale gewichtsheffingen, vallen vliegtuigen nu in een van de dertien geluidsklassen. Voor elke klasse geldt een ander start- en landingstarief. Volgens Jörg Puchmüller, geluidsfunctionaris voor de luchtvaart, worden nachtelijke vliegbewegingen 24 tot ruim 300 procent duurder dan dat ze nu zijn. De nachttarieven voor een Antonov An-124 stijgen bijvoorbeeld met 145 procent. Voor een Ilyushin Il-76 betaalt een maatschappij zelfs 369 procent meer. De kosten voor een Boeing 747-400 stijgen met vijftig procent. Op deze manier moet geluidsoverlast in de omgeving vooral ‘s nachts worden verminderd.

Niet alle tarieven stijgen. Als een luchtvaartmaatschappij de luchthaven bezoekt met een moderner en stiller vliegtuig, dalen de landingsgelden juist. Dat geldt bijvoorbeeld voor een Airbus A320Neo of Boeing 737 MAX. Omdat Leipzig Airport voornamelijk een vrachtluchthaven is, zullen voor de meeste gebruikers de kosten stijgen. Na Frankfurt en Keulen is Leipzig het grootste vliegveld in Duitsland als het gaat om vracht.

Antonov

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Antonov Airlines haar basis op Leipzig Airport en voert regelmatig vluchten uit van en naar de luchthaven met Antonov 124’s. De vrachtmaatschappij hoopt snel weer terug te keren naar de voormalige basis in Kiev, maar zal tot die tijd een forse som aan toeslagen moeten betalen om de operaties in Duitsland te laten doorgaan.