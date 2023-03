Maatschappij verkiest Brussel boven Schiphol

Latam Cargo heeft bekendgemaakt een van haar vrachtroutes van Amsterdam naar Brussel te verplaatsen. Het gaat in totaal om vier vluchten per week.

De Boeing 767’s die de maatschappij inzet worden primair gebruikt om bloemen van en naar de Nederlandse bloemenveiling in Aalsmeer te brengen. De maatschappij vloog om die reden op het dichterbijgelegen Schiphol, maar kan dat vanwege de grote onzekerheid over de toekomst van vrachtvluchten op de luchthaven niet volhouden. Op Brussel Zaventem is er momenteel nog wel ruimte voor extra vrachtvluchten.

Brancheorganisatie ACN Air Cargo uit al langer haar zorgen over de toekomst van luchtvracht op de Amsterdamse luchthaven. ‘We zijn druk met Schiphol in gesprek dat er een signaal moet worden afgegeven dat luchtvracht belangrijk is voor de netwerkkwaliteit van de luchthaven en voor bedrijven in Nederland met een internationale waardenketen’, zo geeft ACN aan.