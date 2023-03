Nederlandse Apache-vliegers ‘in eigen land beschoten’

De Koninklijke Marechaussee heeft een man uit Apeldoorn gearresteerd voor het beschieten van een Apache-helikopter.

Het is nog onbekend met wat voor wapen de man de gevechtshelikopter zou hebben beschoten. Mogelijk zou het om een luchtbuks gaan. Over eventuele schade aan het toestel is ook nog niets bekend. De Apache kon na het incident veilig landen op vliegbasis Gilze-Rijen. Waarom de man besloot om op de Apache te schieten is voorlopig nog onduidelijk. De schoten zou hij hebben gelost vanuit zijn tuin, toen hij de helikopter zag overvliegen.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren spreekt op Twitter van een ‘zeer zorgelijk incident’. ‘Nederlandse militairen in Apache in eigen land beschoten. Gelukkig zijn de vliegers ongedeerd. Zij doen dit werk juist om te waken over onze veiligheid. We wachten het onderzoek af’, aldus de minister. We hebben zojuist een inwoner van gemeente Apeldoorn aangehouden die eerder vandaag een apache helikopter van Defensie heeft beschoten. De Marechaussee doet verder onderzoek naar de verdachte en het incident. pic.twitter.com/UcBYVt2IQV— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) March 30, 2023