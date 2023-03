Transavia 737 landt met probleem op Eindhoven Airport

Donderdagavond landde rond tien uur een Boeing 737 van Transavia met een technisch probleem op Eindhoven Airport. Uit voorzorg werd de brandweer opgeroepen.

De 737 was op weg van het Oostenrijkse Salzburg naar Eindhoven toen de crew halverwege de vlucht een mankement meldde. Een van de ramen in de cabine was gebarsten. Omdat het toestel al bijna in Nederland was werd er doorgevlogen naar de Noord-Brabantse luchthaven. Rond tien uur landde het vliegtuig veilig en konden alle passagiers de Boeing normaal verlaten. Een woordvoerder van de brandweer liet vervolgens weten dat de ruit niet helemaal was doorgebarsten. Het kan gevaarlijk zijn als dat wel gebeurt.

Dit was donderdag al de tweede keer dat de brandweer uitrukte voor een incident met een vliegtuig op Eindhoven Airport. Eerder op de dag maakte een C-130 Hercules van de Koninklijke luchtmacht ook een voorzorgslanding wegens een technisch probleem.

Cockpit

Het barsten van een ruit het doet zich vaker voor bij cockpitramen dan bij ruiten in de cabine. In april 2022 was een Boeing 757-200 van Delta genoodzaakt uit te wijken omdat zich in een van de cockpitruiten plotseling een barst vertoonde.