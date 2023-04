Kostenpost voor An-124 loopt verder op

Canada nam aan het begin van de oorlog in Oekraïne een Russische Antonov An-124 in beslag op luchthaven Toronto Pearson. Het toestel staat daar vandaag de dag nog steeds aan de grond en de parkeerkosten lopen verder op.

Als vergelding op de Russische invasie legden (westerse) landen sancties op. Vliegtuigen die eigendom zijn van Rusland of door het land gecharterd worden waren bijvoorbeeld in een groot aantal luchtruimen en op diverse luchthavens niet meer welkom. Canada sloot zich daarbij aan en legde beslag op een An-124 die vlak voor de aankondiging van de Canadese regering geland was om coronatests uit China te leveren. Door de sancties mocht de machine niet vertrekken, omdat dat in strijd zou zijn met de afgegeven NOTAM’s die vandaag de dag nog steeds gelden. Echter, de parkeerkosten worden niet opgeheven waardoor de kostenpost aan het oplopen is. Antonov AN-124 Ruslan as margens da Highway 427, em Toronto! Esse AN-124 está estacionado no Aeroporto Internacional Pearson desde a Invasão da Ucrânia pela Rússia. Acredita-se que esteja assim, visível a todos, para lembrar que o Canadá proibiu a sua descolagem para a Rússia! pic.twitter.com/zLwYBfTzZi— Roberto Caiafa (@beto_caiafa) July 27, 2022

Kostenplaatje An-124

In totaal staat het toestel al bijna vierhonderd dagen aan de grond op Toronto Pearson Airport. Het vliegtuig bevindt zich op een opslagplaats voor de lange termijn aan de noordoostelijke kant van het vliegveld. Volgens BlogTO bedragen de parkeerkosten per dag 1.065,60 Canadese dollar (omgerekend 716 euro). Inmiddels is dat kostenplaatje opgelopen tot zo’n 420.912 Canadese dollar (omgerekend 285.000 euro). Hoewel gesteld werd dat Canada de An-124 in beslag heeft genomen, ontkent toezichthouder Transport Canada dat. Zij stelt dat zij op de hoogte was dat desbetreffende Antonov zich op de luchthaven van Toronto bevond, maar dat de machine eigendom van Volga-Dnepr Airlines blijft, waardoor de rekening uiteindelijk voor dat bedrijf zal zijn.